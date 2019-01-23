РИАМО - 23 янв. В подмосковном Щелкове задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Утром на парковке возле магазина в Щелкове подозреваемый в ходе ссоры нанес своей бывшей сожительнице не менее пяти ножевых ранений. Женщина скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Мужчину оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время подозреваемого допросит следователь. Также будет решен вопрос о мере пресечения.

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