РИАМО - 23 янв. В подмосковных вузах 25 января в День российского студенчества пройдут праздничные мероприятия, в них примут участие свыше 18 тысяч студентов, учащихся ждут концерты, игры, лекции и награждения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Двадцать пятого января в шести подмосковных вузах – в Московском государственном областном университете, Университете «Дубна», Орехово-Зуевском университете, Коломенском университете, Технологическом университете и Академии социального управления – пройдут мероприятия, посвященные празднованию Татьяниного дня. В них примут участие более 18 тысяч студентов», – отметила Забралова.

По ее словам, участников ждут концерты, спортивные и интеллектуальные игры, лекции, награждения и многое другое.

«В областных вузах и колледже «Подмосковье» в Клину пройдет Всероссийская акция «Татьянка», организованная командой «Молодежка ОНФ». Студенты получат открытки с образом «Татьянки» – собирательного персонажа, демонстрирующего зарисовки из студенческой жизни. Также студенты старших курсов будут вручать свои конспекты и книги первокурсникам в обмен на добрые дела», – добавила Забралова.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татианы, покровительницы студентов.