РИАМО - 23 янв. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на улице Миклухо-Маклая пострадала трехлетняя девочка, ей оказали необходимую медпомощь, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Водитель, управляя автомобилем Toyota, следовал по улице Миклухо-Маклая в сторону улицы Введенского. На пересечении с Профсоюзной улицей он проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомашиной Nissan.

«В результате происшествия пострадавший трехлетний ребенок, пассажир автомобиля Toyota был госпитализирован. Девочке оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее выписали из больницы. В настоящее время ее здоровью ничто не угрожает», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины сотрудниками возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).