РИАМО - 23 янв. Депутаты Мособлдумы поддержали инициативу создания ресурсных классов для детей с аутизмом в подмосковных школах, для этого в областное законодательство необходимо внести ряд изменений, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Создание ресурсных классов в обычной школе – это сейчас новая тема для Московской области. Нужно, чтобы в каждом муниципалитете региона были такие классы. Нужны тьюторы, специалисты, обученные поведенческому анализу», – сообщил депутат Кирилл Жигарев.

По его мнению, нужно рассмотреть необходимость возможных изменений в областном законодательстве в данной сфере.

Депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Кирилл Жигарев приняли участие в практическом семинаре на тему «Создание модели инклюзии на базе общеобразовательной школы. Опыт, технологии и типичные ошибки» в рамках пилотного проекта «Ресурсный класс». Мероприятие прошло в Балашихе, где в сентябре 2018 года в школе №28 открылся первый в Подмосковье ресурсный класс для детей с особенностями развития. Там будут учиться пять первоклассников с аутизмом. Всего в Балашихе проживают около 800 детей с расстройством аутистического спектра.

«Проект «Ресурсный класс» реализуется в городском округе с сентября 2018 года и призван стать большим шагом в инклюзивном образовании, так как переносит модель обучения из специализированной коррекционной школы в обычную», – рассказал Шапкин.

Также на мероприятии для педагогов и психологов были организованы лекции об основных методах работы в инклюзии, а родители детей с расстройством аутистического спектра за круглым столом с депутатами обсудили перспективы образования детей с аутизмом.

В таких классах дети с особенностями развития учатся на постоянной основе и начинают процесс инклюзии. Ученики занимаются с тьюторами, для каждого индивидуально разрабатывается программа по включению в общий образовательный процесс.