РИАМО - 23 янв. Эколого-просветительский центр планируют открыть в подмосковных Люберцах в 2019 году, разработаны методические материалы для уроков по грамотному сбору мусора в Московском регионе, сообщил председатель совета фонда рационального природопользования, организующего программу «Школа утилизации: электроника», Владимир Аленцин.

В среду в доме правительства региона прошло награждение лидеров «Школы утилизации: электроника». Это единственная в России программа бесплатного сбора и утилизации отработавшего оборудования, в Подмосковье она реализуется уже три года и является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой правительством Московской области.

«Мы будем делать эколого-просветительский центр на базе нашего предприятия в Люберцах, он начнет работать в 2019 году. Мы были в Японии, у них завод по переработке электроники - это не просто завод, туда привозят школьников, иностранцев, там работают шоу-румы», - сказал Аленцин журналистам.

Он отметил, что фондом разработаны методические материалы для уроков по грамотному сбору мусора в Москве и Подмосковье.