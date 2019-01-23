РИАМО - 23 янв. В 2019 году в подмосковных Химках планируют открыть производство по переработке АБС-пластика, чем большие объемы сырья будут отдавать в переработку, тем больше подобных предприятий будет открываться, сообщил председатель совета фонда рационального природопользования, организующего программу «Школа утилизации: электроника», Владимир Аленцин.

В среду в доме правительства региона прошло награждение лидеров «Школы утилизации: электроника». Это единственная в России программа бесплатного сбора и утилизации отработавшего оборудования, в Подмосковье она реализуется уже три года и является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой правительством Московской области.

«Акция начиналась в Московской области, причем это инициатива снизу, от жителей. Нам досталась роль первопроходцев. Чтобы инициатива не была убыточна, мы стали привлекать коммерческие предприятия. По мере развития акции у нас появлялись возможности перерабатывать дополнительные фракции, допустим, до конца прошлого года у нас была проблема переработки АБС - корпусного пластика», — сказал Аленцин журналистам.

Он добавил, что в прошлом году запустился первый крупный завод мощностью 300 тонн в месяц в Солнечногорске, он будет производить комплектующие для пластиковых окон. В 2019 году запускается еще два производства этого пластика в Химках и в Тульской области.

Он отметил, что чем большие объемы сырья будут отдавать в переработку, тем больше предприятий будут открываться.