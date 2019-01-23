РИАМО - 23 янв. Врачи больницы в Подольске провели успешную операцию 99-летней пациентке, у которой диагностировали перелом бедра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Подольскую городскую клинической больницу поступила 99-летняя женщина с переломом бедра. Врачи провели успешную операцию и фактически поставили на ноги пациентку», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что ситуацию осложнял возраст пациентки. Врачи, проведя анализ, решили выполнить операцию малоинвазивным методом – через небольшие проколы.

«Данная методика сводит к минимуму возникновение осложнений после операции и сокращает период восстановления пациента. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, идет на поправку, однако продолжает находиться под наблюдением медиков. Надеемся, что вековой юбилей пациентка отметит дома и без костылей», – сказал Матвеев.

Министр добавил, что врачи Подольской городской клинической больницы ежегодно оперируют порядка 500 человек в возрасте старше 70 лет.