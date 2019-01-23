РИАМО - 23 янв. Лидеров программы «Школа утилизации: электроника» наградили в Подмосковье, среди них общественные организации, школы, региональные и муниципальные учреждения, передает корреспондент РИАМО.

В среду в доме правительства региона проходит награждение лидеров «Школы утилизации: электроника». Это единственная в России программа бесплатного сбора и утилизации отработавшего оборудования, в Подмосковье она реализуется уже три года и является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой правительством Московской области. Для сбора отходов в школах Подмосковья были установлены специализированные контейнеры Samsung Electronics.

«Всего в акции приняли участие 612 организаций из 63 муниципальных образований Подмосковья. Было собрано почти 700 тонн утильной техники», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Победителями в номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди органов власти Московской области стало министерство социального развития Подмосковья, чиновники собрали почти 17 тонн, ГБУ Московской области «МосОблГеоТрест» (5,7 тонны), ГКУ Московской области «МО МФЦ» (3,7 тонны) и Главное управление государственного административно-технического надзора (3,6 тонны).

В номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов» победила школа №2 городского округа Котельники, общественное движение «Раздельный сбор», редакция газеты «Призыв» (городской округ Домодедово), физтех-лицей (городской округ Долгопрудный).

В номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди школ Московской области с численностью до 600 учащихся победили Селковская школа (Сергиево-Посадский район), Ивашковская школа (городской округ Шаховская), Подъячевская школа (Дмитровский округ). Среди школ с численностью 600 и более учащихся: школа №2 (Пушкинский район), гимназия №6 (городской округ Красноармейск), лицей №24 (Сергиево-Посадский район).

В номинации «Лучшее администрирование программы» лидерами стали управление образования городского округа Жуковский, управление образования Талдомского городского округа, управление образования городского округа Дубна. А также управление образования городского округа Мытищи, управление образования Коломенского городского округа, управление образования городского округа Подольск.

В номинации «Лидеры программы «Школа утилизации: электроника» среди муниципальных образований Московской области первое место занял городской округ Дубна, второе – Дмитровский округ, третье – городской округ Мытищи.

В церемонии награждении приняли участие исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, заместитель министра образования Подмосковья Елена Михайлова. Вручал подарки победителям робот-трансформер.