РИАМО - 23 янв. На железнодорожной станции «Люблино-Сортировочное» Курского направления Московской железной дороги в вагоне обнаружили более 18 тысяч бутылок водки с поддельными марками, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

Представители межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками полиции провели проверку на юго-востоке столицы.

«В ходе проверки железнодорожного вагона на станции «Люблино-Сортировочное» установлен факт оборота алкогольной продукции, маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки. Обнаружено более 18 тысяч бутылок водки», – говорится в сообщении.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована.

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.