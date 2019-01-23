РИАМО - 23 янв. Около 700 тонн отходов электроники собрали для утилизации в Подмосковье в 2018 году, сообщил в среду заместитель председателя правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

В среду в доме правительства региона проходит награждение лидеров «Школы утилизации: электроника» – единственной в России программы бесплатного сбора и утилизации отработавшего оборудования. В Подмосковье она реализуется уже три года и является частью системы раздельного сбора отходов, создаваемой правительством Московской области.

«Вы занимаетесь одной из самых проблемных частей мусора. В 2018 году у нас рекорд, почти 700 тонн отходов электроники собрано. Это много, правильно. Но, чтобы понять значение этой акции, я должен сказать, что в масштабах планеты формируются 50 миллионов тонн отходов электроники. Наша задача в Московской области - пойти по цивилизованному пути сбора и переработки таких отходов», - сказал Куракин, открывая церемонию.

Он добавил, что всего в России семь компаний, которые занимаются такой переработкой. В Подмосковье работают две.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше усилий прилагали к раздельному сбору лома бытовых приборов и электроники», - отметил Куракин.

Всего в торжественной церемонии награждения принимают участие более 200 человек. Перед школьниками выступил робот-трансформер «Мегатрон».