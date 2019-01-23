РИАМО - 23 янв. В центре Москвы на Бутырском Валу произошло возгорание автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

«На Бутырском Валу происходило возгорание автомобиля. Подразделения оперативно прибыли и ликвидировали пожар. Информации о пострадавших не поступало», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент устанавливается причина возгорания автомобиля.