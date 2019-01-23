РИАМО - 23 янв. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в столице спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, однако в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В столице отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом, показатели заболеваемости во всех возрастных группах остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин», – отмечается в материале.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (парагриппа, РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов и аденовирусов).

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,6 миллиона человек.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных утренних фильтров при приеме детей в детский сад. Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволить значительно снизить риск заболеваемости.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

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