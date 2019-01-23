РИАМО - 23 янв. Специалисты департамента городского имущества и Росреестра по Москве провели совместный семинар на тему «Целевое использование земельных участков: теория и практика», в семинаре приняли участие более 100 представителей малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

В ходе семинара начальник управления приватизации городского имущества департамента городского имущества города Сергей Файнгерш рассказал о порядке предоставления земельных участков под капитальное строительство, а также – об особенностях их приобретения в собственность москвичей для индивидуального жилищного строительства. Помимо этого, был рассмотрен вопрос вовлечения земельных участков в ходе реализации преимущественного права выкупа арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Ежегодно среди представителей бизнеса пользуются спросом земельные участки, на которых по итогам городских торгов инвесторы размещают такие объекты капитального строительства, как автосалоны и автозаправочные станции, гаражи. Для выставления объектов на аукцион город прорабатывает градостроительный потенциал всех участков, проводит рыночную оценку стоимости объектов, утверждает градостроительный план участков. Поэтому инвесторам, принимающим участие в городских торгах, необходимо учитывать требования к использованию городской земли, установленный градостроительный регламент, а также сроки, указанные в договоре аренды», – заявил в ходе выступления Файнгерш.

Специалисты столичного Росреестра рассказали о порядке постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки. Отдельное внимание было уделено вопросу перехода на подачу заявлений исключительно в электронном виде и плюсах этого нововведения для представителей бизнеса. Кроме того, была представлена практика ведомства по вопросу нецелевого использования земельных участков.

На сессии «вопрос-ответ» большинство обращений граждан было связано с возможностью изменения вида разрешенного использования участка и способами его оформления.