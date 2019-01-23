РИАМО - 23 янв. Морозная погода сохранится в Московском регионе в течение ближайших дней, ситуация изменится 26 января, когда днем температура начнет повышаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье и Москве 24 и 25 января ожидается переменная облачность без осадков, только 24 января небольшой снег местами пройдет по области. Температура в столице ночью составит минус 19-17 градусов, 24 января местами до минус 25, в Подмосковье — минус 22-17, местами до минус 28. Днем в Москве минус 13-11, в Подмосковье — минус 15-10. Ветер слабый, местами гололедица.

«В субботу ночь будет еще морозной, а в дневные часы синоптическая ситуация начнет меняться. К Центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. Московский регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад и температура воздуха устремится вверх», — говорится в сообщении.

Ночью 26 января будет переменная облачность, без осадков, температура в столице минус 20-18, в центре минус 16-14, в Подмосковье — минус 22-17, местами до минус 27, ветер слабый. Днем будет облачно, пойдет снег, в столице — минус 12-10, в области — минус 14-9. Скорость ветра составит минус 5-10 метров в секунду. Местами ожидается гололедица.