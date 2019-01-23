РИАМО - 23 янв. Москомстройинвест попросил МОЭК оказать помощь в подключении двух корпусов ЖК «Царицыно» на юге столицы к теплосети, застройщик уже подал заявку на подключение, однако срок ее рассмотрения – один месяц – слишком велик, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Оперативного подключения ждут два корпуса первой очереди строительства №12 и №5.2.

«Представитель городского застройщика – «Мосотделстрой №1» – заявил о полной готовности домов к приему тепла. <…> Застройщик уже подал заявку на подключение в МОЭК, но регламентный срок ее рассмотрения, учитывая социальную значимость вопроса, слишком велик. Как отметил представитель компании, решение принимается в течение месяца», – говорится в сообщении.

По словам представителя городского застройщика, трудности возникли в вопросе подключения корпусов к теплосети.

«Без подачи тепла в корпусах невозможно проводить оставшиеся работы, например, приступить к отделке помещений. То есть длительное рассмотрение заявки МОЭК может негативно отразиться на соблюдении итоговых сроков по достройке проблемного объекта», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что подключение зданий к теплосети – необходимое условие для сдачи домов первой очереди строительства в установленные сроки (второй квартал 2019 года).

В связи с этим Пятова обратилась к представителям энергетической компании с просьбой оказать АО «Мосотделстрой №1» содействие и оперативно решить вопрос подключения корпусов к теплосети.

Очередное совещание по достройке ЖК «Царицыно» назначено на конец следующей недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что объекты незавершенного строительства ЖК «Царицыно» будут достроены за счет бюджетных средств путем передачи ЖК в рамках процедуры банкротства новому застройщику – АО «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Обязательства по 3763 ДДУ не исполнены, так как строительство жилого комплекса остановили.