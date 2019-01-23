РИАМО - 23 янв. Сотрудникам пожарно-спасательного отряда №301 в столице вручили награды за спасение пяти людей, в том числе двоих детей, во время пожара, который произошел в поселке Воскресенское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Пожарно-спасательному отряду №301 депутат Государственной думы Дмитрий Саблин вручил благодарственное письмо, а также медали и грамоты сотрудникам за спасение жизни людей. Пожарных отряда наградили за профессионализм и мужество при тушении пожара 9 января 2019 года в поселке Воскресенское Новомосковского АО», – отмечается в сообщении.

В тот вечер произошел пожар на площади 15 квадратных метров в квартире на 12-м этаже. В жилом помещении находились двое мужчин, они выбежали на балкон и кричали о помощи. Случайный прохожий вызвал пожарных.

Для спасения людей и ликвидации возгорании оперативно направили пожарный расчет в составе пяти человек: Вадима Князева, Александра Тюрина, Юлиана Зарубина, Александра Грудцина и Евгения Рябова.

Двое пожарных спасали мужчин с балкона, трое – боролись с возгоранием. Пострадавших удалось вызволить с горящего балкона при помощи спасательной веревки, они получили ожоги, их передали медикам. Впоследствии сильное задымление создало угрозу жизни и для жителей из соседней квартиры, самостоятельно спуститься они не могли.

«Трое пожарных в газодымозащитных масках снова поднялись на 12-й этаж для поиска и эвакуации людей. С помощью дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, позволяющим дышать при задымлении, они вывели из соседних квартир женщину и двоих детей в безопасное место», – подчеркивается в материале.

Благодаря грамотной работе сотрудников спасены пять человек.

«Мы нередко спасаем жизни, но это не делает нас героями. Мы всегда испытываем одно чувство, что делаем благородное дело», – заявил один из спасателей на награждении.