РИАМО - 23 янв. «МОЭСК» завершила масштабную реконструкцию подстанции «Люблино», она обеспечивает электроэнергией станцию метро «Марьино» и ряд социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Реконструкция проводилась в несколько этапов и осложнялась тем, что работы производились на территории действующей подстанции, оборудование которой находилось под напряжением. При строительстве производилось только частичное отключение действующего оборудования, поэтому потребители подстанции не ощутили перебоев в электроснабжении», – отмечается в материале.

На первом этапе реконструкции подстанции в 2013 году энергетики заменили трансформатор Т-1 мощностью 25 мегавольтампер (МВА) на трансформатор мощностью 40 МВА. Аналогичной замене подлежал в 2015 году трансформатор Т-2 мощностью 25 МВА на новый – мощностью 40 МВА.

С марта 2017 года по декабрь 2018 года произвели демонтаж старых и монтаж новых металлоконструкций под оборудование открытого распредустройства (ОРУ) 110 кВ, установлены новые разъединители 110 кВ с моторным приводом, новые элегазовые выключатели 110 кВ. Прежнее комплектное распределительное устройство 10 кВ в два этапа заменено на новое, с вакуумными выключателями.

После проведенных пусконаладочных работ и высоковольтных испытаний новое оборудование подстанции введено в работу. В результате масштабной модернизации установленная мощность подстанции «Люблино» возросла с 50 до 80 МВА, электроснабжение потребителей стало надежнее, а обслуживание энергообъекта – безопаснее и эффективнее.

Подстанция обеспечивает электроэнергией станцию метро «Марьино», дорожную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, торговый комплекс «Люблинское поле», ГБУ «Реалибитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», КНС «Курьяново», КНС «Марьино» и много других социально значимых объектов и жилых микрорайонов в Юго-Восточном административном округе.