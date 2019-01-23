РИАМО - 23 янв. Жители Московского региона утром в среду могли наблюдать необычное оптическое явление – так называемое гало – световой круг вокруг Солнца, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдаются удивительные оптические явления, называемые гало, которые просто завораживают очевидцев своим видом. Такое явление наблюдалось в Московском регионе и сегодняшним утром», – говорится в сообщении.

Гало – оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы, пятна и прочее вокруг источника света, такого как Солнце или Луна.

В среду в Москве и Подмосковье установилась солнечная погода без осадков, температура воздуха составит минус 12-14 градусов.

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