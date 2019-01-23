РИАМО - 23 янв. В честь Татьяниного дня Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих читателей в соцсетях пять сертификатов в любимый магазин всех студентов – книжный «Москва».

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо стать подписчиком группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Пятерых победителей редакция определит случайным образом 26 января.

В День студента в Москве будут работать более 30 тематических площадок, где гостей ждут квесты, флешмобы и другие развлечениями. Не останутся в стороне и катки в парках, а закончится праздник концертом на ВДНХ.

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