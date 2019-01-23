РИАМО - 23 янв. В подмосковных Люберцах на улице Юбилейная неизвестный похитил автомобиль Land Rover Freelander стоимостью более 1,2 миллиона рублей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго января в 18:30 <…> обратился гражданин 1981 года рождения с заявлением о том, что с 22:30 21 января до 10:00 22 января в городе Люберцы, по улице Юбилейная неизвестный похитил его автомашину Land Rover Freelander 2014 года выпуска», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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