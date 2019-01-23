РИАМО – 23 янв. Члены комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики в среду в рамках расширенного заседания обсудили возможность ужесточения наказания за продажу лекарственных средств в интернете, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Законопроектом предлагается установить повышенную административную ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств (БАД, медицинских изделий) в Сети.

«Разница между составом административного правонарушения и уголовным заключается в стоимости фальсификата, введенного преступником в гражданский оборот. Если стоимость до 100 тысяч рублей наступает административная ответственность, если более – уголовная», – отмечается в сообщении.

В рамках государственного контроля в 2017 году в России году изъято из обращения: шесть торговых наименований лекарственных препаратов; шесть серий фальсифицированных лекарственных препаратов; два торговых наименования фармацевтических субстанций; 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций; четыре наименования и 61 серия препаратов, изготовленных из них.

В 2017 году Росздравнадзором предотвращено обращение более 1 миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям.

«Выявлено 334 наименования незарегистрированных (269455 единицы) и 12 наименований фальсифицированных медицинских изделий (3875 единицы)», – дополняется в материале.

По результатам мониторинга в сети правоохранительными органами было выявлено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства.

«В соответствии с законопроектом предлагается установить следующие штрафы: на граждан в размере от 75 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 150 до 800 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 150 до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 2 до 5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – подчеркивается в сообщении.

Комитет Мособлдумы на одном из своих заседаний поддержал рассматриваемый законопроект.

«После этого, в январе 2019 года документ был принят Госдумой в первом чтении. На заседании Комитета 23 января проект закона также был поддержан, дополнительных поправок не поступило», – заключается в материале.