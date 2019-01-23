РИАМО - 23 янв. В квартире в подмосковном Королеве найден мертвым сотрудник патрульно-постовой службы столичной полиции, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Двадцать второго января в квартире одного из домов на улице Советская подмосковного города Королев обнаружен труп мужчины 1987 года рождения. Установлено, что тело принадлежало сотруднику патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.