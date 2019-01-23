РИАМО - 23 янв. Министерство инвестиций и инноваций Московской области составило рейтинг муниципальных образований по созданию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, лидерами стали Химки, Красногорск и Дмитровский округ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Анализ проводится с 2015 года на основе статистических данных и информации, предоставленной органами местного самоуправления. Исследования проводилось в 62 муниципалитетах каждый квартал прошедшего года.

«Рейтинг составлен на основе трех ключевых критериев: количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей, количестве вновь созданных субъектов на 10 тысяч жителей и объеме финансовых средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса в расчете на один субъект малого и среднего предпринимательства», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он сообщил, что по итогам 2018 года первое место в рейтинге досталось городскому округу Химки, второе – Красногорску, третье – Дмитровскому городскому округу. Кроме того, в пятерку лидеров вошли городские округа Мытищи и Руза.

Хромов добавил, что также опубликована динамика изменения предпринимательского климата в муниципальных образованиях региона.

«Активнее всего условия для ведения бизнеса в 2018 году менялись в положительную сторону в Сергиево-Посадском, Раменском районах, городских округах Люберцы, Серпухов и Домодедово», – заключил он.