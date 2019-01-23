РИАМО – 23 янв. Двое неизвестных напали на безработного мужчину на улице Юных Ленинцев в столице, и, угрожая ему ножом, похитили более 26 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ОМВД России по Москве.

В полицию 22 января обратился неработающий москвич 1993 года рождения. Он заявил, что по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 3, двое неизвестных напали на него.

«Со слов мужчины, злоумышленники усадили его в автомашину ВАЗ 2115 темного цвета, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили 26,5 тысяч рублей, после чего высадили его из авто, и скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что по данному факту возбуждено уголовное дело.