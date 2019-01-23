РИАМО - 23 янв. На участие в аукционах за право торговли в 71 нестационарном торговом объекте под кофейни и кафе, расположенные в парках и усадьбах Москвы, поступили 217 заявок, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«В среднем на лот претендовали по три участника. Среднее превышение цены составило 73%. Самая активная борьба велась за лоты, расположенные в государственном музее-заповеднике «Царицыно» и парке «Кузьминки-Люблино». На объекты в этих локациях претендовали до шести участников, а начальная стоимость в среднем увеличивалась в 2-2,5 раза», – отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

По итогам аукционов минувшего года, средняя стоимость 1 квадратного метра в НТО «Общественное питание» составила 5,4 тысячи рублей. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа.

Высокий интерес предпринимателей к паркам обусловлен качественными изменениями их концепции, поделилась мнением директор направления стрит-ритейл Knight Frank Виктория Камлюк.

«Динамика открытий точек общественного питания в парках демонстрирует активный рост, что связано в первую очередь с благоустройством самих территорий их расположения, созданием интересной и привлекательной развлекательной составляющей», – уточнила Камлюк.

Возможность открывать на территории московских парков и усадеб заведения общепита, приняв участив в городских аукционах, появилась у предпринимателей в 2018 году.

В настоящее время ведется заявочная кампания по участию в аукционах за право торговли в 65 нестационарных торговых объектах «Общественное питание», расположенных на территории десяти парков и усадеб Москвы. Договоры с победителями торгов заключаются сроком на 5 лет.