РИАМО - 23 янв. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в мошенничестве, злоумышленники пытались обналичить 1,5 миллиона рублей, принадлежащих одной из столичных кредитных организаций, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В дежурную часть обратился генеральный директор одной из столичных компаний с сообщением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что неизвестные лица, предъявили в банк, где открыт счет организации, поддельные документы, предоставляющие право на распоряжение денежными средствами и попытались обналичить 1,5 миллиона рублей, принадлежащие фирме, однако документы вызвали подозрение у сотрудников службы безопасности кредитной организации.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в отделении банка на Большой Дмитровке при получении денег. Ими оказались две женщины в возрасте 26-ти и 42-х лет и 31-летний мужчина», – отмечается в сообщении.

По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.