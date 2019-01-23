РИАМО - 23 янв. В 2018 году в Подмосковье зафиксировали увеличение числа заболевших корью, в то же время в регионе удалось не допустить распространения инфекции в очагах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет. Известно о 37 смертельных случаях заболевания. Наиболее пострадавшие страны – Украина и Грузия. В 2019 году неблагополучная ситуация продолжается.

«В Московской области в 2018 году также отмечен рост числа заболевших корью, однако системно проводимые мероприятия позволили не допустить распространение инфекции в очагах. Случаи кори регистрировались преимущественно у непривитых лиц», — говорится в сообщении.

Корь - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью. Самые частые осложнения при кори - воспаление легких, носоглотки, конъюнктивы. Однако возможно развитие отита и энцефалита.

Единственным способом защиты от кори является вакцинация. Прививки против кори проводятся в медицинских организациях Московской области по месту жительства. Лицам, выезжающим в неблагополучные по кори страны, необходимо провести профилактическую прививку против кори не менее чем за 10 дней до отъезда.