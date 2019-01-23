РИАМО – 23 янв. Московское УФАС России при проверке ООО «Группа Квадрат» установило, что заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта на уборку и содержание прилегающей территории столичной школы по причине ненадлежащего исполнения обществом своих обязательств, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«Заказчик в соответствии с действующим законодательством направил в Московское УФАС материалы о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

В результате рассмотрения дела ведомство пришло к выводу о необходимости включения сведений в отношении ООО «Группа Квадрат» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с ненадлежащим оказанием обществом услуг по государственному контракту.