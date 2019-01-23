РИАМО - 23 янв. Главгосэкспертиза России подтвердила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта искусственных покрытий части перронов аэродрома московского аэропорта «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проект предполагает капитальный ремонт искусственных покрытий маршрута руления от первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) к местам стоянок воздушных судов.

«Работы будут финансироваться из средств ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» – балансодержателя федерального аэродромного имущества. Их продолжительность составит 1,5 месяца. По итогам экспертизы выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Строительные работы будут проводиться в рамках исполнения договорных обязательств арендодателя по договору аренды имущества аэродромного комплекса в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 года №1666 «Об утверждении положения о существенных условиях договоров аренды аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности».