РИАМО – 23 янв. Технолога одной из столичных организаций госпитализировали в медицинское учреждение с колото-резаными ранениями живота и груди, со слов пострадавшего травмы ему нанес неизвестный в районе Гольяново, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ОМВД России по Москве.

В службу «02» из травмпункта 22 января поступила телефонограмма об обращении к ним с колото-резаным ранением груди, гидропневмотораксом и колотой раной живота мужчины, 1980 года рождения, технолога ООО, проживающего на улице Хабаровская.

«Со слов пострадавшего, указанные ранения он получил от неизвестного по адресу: 2-й Иртышский проезд, дом 11, строение 2. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее по указанному адресу сотрудниками ОУР ОМВД задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в ОМВД безработный мужчина, зарегистрированный на улице Строителей.

Сотрудник пресс-службы дополнил, что сейчас проводится проверка.