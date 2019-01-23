РИАМО – 23 янв. Строители начали ремонтировать двухэтажное здание на Святоозерской улице в Москве, где планируется разместить центр предоставления госуслуг района Косино-Ухтомский, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«В рамках капитального ремонта в здании на Святоозерской улице будет выполнено устройство вентилируемого фасада и витражей, а также подключение здания к наружным инженерным системам. Кроме того, там отремонтируют кровлю и входные группы. Перепланировка внутренних помещений позволит использовать их более рационально», – отмечается в сообщении.

Кроме того, после перепланировки будет выполнен отделочный ремонт.

«Также в рамках капитального ремонта заменят внутренние инженерные системы и выполнят мероприятия по обеспечению удобного доступа для маломобильных групп населения», – добавляется в материале.

В здании на Святоозерской улице обустроят зоны приема и ожидания с 54 окнами для обслуживания заявителей. Здесь планируется также размещение подразделения УФМС России по Москве.

«В рамках капитального ремонта отремонтируют входную группу. Кроме того, для маломобильных граждан оснастят специализированными средствами пути движения по первому этажу здания, а также оборудуют зону оказания услуг на первом этаже в специальных окнах приема»,– подчеркивается в пресс-релизе.

Сейчас в здании на Святоозерской улице отсутствуют электричество, вода и тепло.

«Температура внутри здания отрицательная. Кроме того, кровля протекает, а фасад имеет механические повреждения», – уточняется в сообщении.

Закончить капитальный ремонт здания будущего МФЦ на Святоозерской улице намерены в четвертом квартале 2019 года.