РИАМО – 23 янв. Правоохранительные органы опубликовали видео задержания подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум пассажирам на станции метро «Трубная» в Москве, его заключили под стражу, сообщается на сайте МВД России.

Около 23:00 19 января в вагоне поезда Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии произошел конфликт между двумя мужчинами и пассажирами подземки, в ходе которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести.

«В отношении мужчины, задержанного на станции метро «Трубная» по подозрению в нанесении ножевых ранений двум пассажирам Московского метрополитена, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что по предварительной информации, 60-летняя женщина сделала замечание мужчинам, которые удерживали двери вагона поезда на одной из станций.

«Они вели себя агрессивно, поэтому за женщину заступились двое пассажиров, которые в ходе конфликта получили ножевые ранения. Подозреваемые в противоправных действиях попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими на станции метро «Трубная». Пострадавшие доставлены в одну из городских клинических больниц», – дополнила Волк.

Следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 и статье 213 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

«В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Волк.