РИАМО - 23 янв. В Год театра в Москве планируют поставить свыше 240 новых спектаклей, при этом вклад в новые театральные постановки - это вклад в будущее театральной жизни столицы, сообщил председатель совета художественных руководителей театров и концертных организаций, генеральный директор – художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

«Учреждениями департамента культуры Москвы были представлены 355 проектов. 355 новых проектов, среди которых, конечно, есть новые постановки, театральные фестивали, образовательные программы. Хочу сказать, что 244 проекта поддержаны. Это огромная сумма, в Москве будет 244 новых спектакля», - сказал Бертман в ходе заседания оргкомитета по проведению Года театра в Москве.

Он отметил, что вклад в новые театральные постановки - это вклад в будущее театральной жизни Москвы.

Также он отметил, что в Москве планируется провести 18 фестивалей, приуроченных к Году театра.

В соответствии с указом президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших театральных традиций и достижений.