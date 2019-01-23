РИАМО - 23 янв. Детскую школу искусств имени С.И. Мамонтова капитально отремонтируют в Ярославском районе Северо-Восточного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта двухэтажного здания детской школы искусств имени С.И Мамонтова в Ярославском районе столицы. Вот уже более 50 лет учебное заведение предоставляет творческое образование по музыке, изобразительному искусству, прикладным художественным дисциплинам, хореографии и театральному искусству», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектными решениями предусматриваются как фасадные и кровельные работы, так и ремонт внутри здания. Стены здания утеплят минераловатными плитами и выполнят их отделку с применением профилей и деталей навесной фасадной системы с воздушным зазором. Предусматривается отделка цоколя керамогранитом, замена отмостки, ремонт подвальных и чердачных помещений.

В самом здании заменят перегородки, наружные оконные и дверные блоки, очистят, оштукатурят и окрасят стены, выполнят устройство внутренних дверей. Отделка помещений школы искусств выполняется в зависимости от назначения помещения.

В рамках благоустройства прилегающей территории предусматривается установка малых архитектурных форм, устройство дополнительного освещения и замена ограждения территории, заключается в материале.