РИАМО - 23 янв. Строители завершают подготовительные работы по строительству новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова», они уже приступили к земляным работам, возведение объекта планируется завершить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 4 тысяч квадратных метров. В подвале здания разместятся буфет, технические и служебные помещения. Сцена будет выполнена в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места – в виде амфитеатра.

«На первом этаже оборудуют входную группу, гардеробы для зрителей, многосветный зрительный зал, медицинский кабинет и технические помещения. На втором этаже появятся зрительские ложи с местами для маломобильных групп населения, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. На третьем этаже разместятся технические помещения», – отметил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Также в здании предусмотрены ветеринарный кабинет, кормокухня, берейторская, гримерные.

«Новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» предназначена для концертов и цирковых выступлений. По решению мэра Сергея Собянина, она включена в Адресную инвестиционную программу (АИП) города Москвы. Всего до 2021 АИП предусмотрено строительство 22 культурных объектов», – уточнил Бочкарев.