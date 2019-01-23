РИАМО – 23 янв. Впервые в городском округе Орехово-Зуево состоится чемпионат Московской области по авиамодельному спорту, мероприятие пройдет во Дворце спорта «Восток» 3 февраля, сообщается на странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей городского округа Орехово-Зуево на зрелищное мероприятие – чемпионат Московской области по авиамодельному спорту. Мероприятие проводится на территории муниципалитета впервые. Ждем гостей во Дворце спорта «Восток» 3 февраля. Начало в 10:00, вход свободный», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, соревнования пройдут в двух классах: зальных радиоуправляемых моделей F-3Р (пилотирование под музыку) и кордовых моделей-копий F-4R. Приходите всей семьей, не забудьте захватить сменную обувь.

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