РИАМО - 23 янв. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал травматическим пистолетом работникам одного из столичных ресторанов в Большом Козихинском переулке, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, находясь в помещении ресторана, достал из кобуры предмет, похожий на пистолет, и, угрожая, направил его на посетителей и сотрудников заведения», – говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого. У него изъяли травматический пистолет без патронов. Возбуждено уголовное по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным СМИ, задержанный является пластическим хирургом Отари Гогиберидзе, который работает ассистентом на кафедре челюстно-лицевой хирургии РУДН.