РИАМО - 23 янв. Владельцам компании Urban Group не удалось отменить решение суда о банкротстве нескольких ключевых структур организации, теперь конкурсный управляющий сможет оспаривать сомнительные, на его взгляд, сделки на более чем 27 миллиардов рублей, которые заключило прежнее руководство компании, пишет в среду «Коммерсант».

«Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворять кассационную жалобу ООО «Хайгейт» (входит в Unban Group; застройщик жилых комплексов «Опалиха О3» и «Лесобережный»), которое пыталось признать необоснованным заявление о банкротстве компании, поданное федеральным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства», – говорится в статье.

Эксперты полагают, что таким образом можно считать, что в деле об оспаривании банкротства юрлиц, входящих в Urban Group, поставлена точка.

Теперь конкурсный управляющий сможет оспаривать сделки Urban Group с подрядчиками.

По словам руководителя юридического департамента «Амулекс» Надежды Макаровой, в первую очередь под удар попадут крупные сделки, в которых управляющий увидит причинение вреда интересам кредиторов.

Ранее с такими же заявлениями об отмене банкротства в суд обращались другие структуры застройщика – ООО «Ивастрой» (застройщик ЖК «Лайково»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), ООО «Экоквартал» (ЖК «Митино О2») и ООО «Континент проект» (ЖК «Солнечная система-2»). Их также банкротят по заявлению Фонда. Их жалобы тоже отклонили.

Свои жалобы руководство структур Urban Group аргументировало тем, что нарушены нормы процессуального права, то есть участники судебного процесса были извещены ненадлежащим образом.

У некогда крупного подмосковного застройщика проблемы начались весной 2018 года, когда Росреестр перестал регистрировать новые договоры долевого участия, а Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотеке. Затем компания оказалась заблокированной, собрав деньги с 14,6 тысячи дольщиков.

Как рассказали аудиторы Ernst & Young и «НЭО Центр», на достройку всех домов застройщика понадобится 67,6 миллиарда рублей, какую-то сумму из них выделят бюджеты РФ и Подмосковья.

Достройкой домов Urban Group займется Crocus Group Араса Агаларова.