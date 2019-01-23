РИАМО – 23 янв. За неделю в Госадмтехнадзор от жителей 10 муниципальных образований Подмосковья не поступило никаких жалоб на чистоту, порядок и благоустройство, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий.

«За неделю в Госадмтехнадзор не поступило нареканий со стороны жителей на чистоту, порядок и благоустройство из Красноармейска, Черноголовки, Электрогорска, Рошаля, Зарайска, Озер, Восхода, Краснознаменска, Власихи и городского округа Молодежный», – отмечается в сообщении.

Наименьшее количество обращений граждан ведомство зафиксировало в Талдоме, Ивантеевке, Фрязине, Звездном городке, Орехово-Зуеве, Бронницах, Шатуре, Луховицах, Серебряных Прудах, Пущине, Лотошине и Шаховской.