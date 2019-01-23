РИАМО – 23 янв. Житель Ростовской области в ходе распития крепких спиртных напитков на лестничной клетке в жилом доме на улице Лечебная в столице ударил нового знакомого бутылкой по голове и вытащил из его портмоне три банковские карты и 350 рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 21 января в полицию поступило сообщение о краже по адресу: улица Лечебная, дом 14. Мужчина после совершенного преступления скрылся.

«Материальный ущерб составил около 2,8 тысячи рублей. Пострадавший с ушибленной раной головы обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее подозреваемый был задержан.

«Двадцать второго января по адресу: улица Фортунатовская, дом 1, <…> задержан мужчина 1983 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Ростовской области, который изобличен в совершении указанного преступления», – дополнил собеседник.

По данному факту возбуждено уголовное дело.