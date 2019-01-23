РИАМО – 23 янв. Подопечные детского технопарка «Кванториум» Технологического университета подмосковного Королева представили свои космические разработки министру просвещения России Ольге Васильевой и супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

22 января министр просвещения России провела для правительственной делегации Японии экскурсию по детскому технопарку «Кванториум» в «Сколкове».

«Воспитанники детского технопарка «Кванториум» Технологического университета города Королева представили свои космические проекты министру просвещения России Ольге Васильевой и супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ», – сказала Забралова.

Она отметила, что во время экскурсии по технопарку подмосковные школьники продемонстрировали гостям свои разработки и показали их в действии.

«Ребята представили действующий прототип полностью автономной «Лунной станции». Разработка юных инженеров привлекла внимание гостей. Почетно, что старания наших школьников оцениваются на таком высоком уровне. Это мотивация для всех ребят продолжать работать и создавать новые проекты», – подчеркнула Забралова.