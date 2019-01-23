РИАМО – 23 янв. Медицинское оборудование для помощи новорожденным поступило в больницу подмосковного Клина, общая стоимость медтехники составляет 14 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В январе 2019 года в Клинскую городскую больницу введены в работу четыре реанимационные системы для новорожденных. Кроме того, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных установлен транспортный инкубатор с блоком искусственной вентиляции легких. Общая стоимость оборудования составляет 14 миллионов рублей», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что данная медицинская техника закуплена по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Поступившие в Клинскую больницу аппараты необходимы для оказания квалифицированной медицинской помощи новорожденным. Мы понимаем, что важно не только техническое оснащение, но и подготовка кадров. Специалисты больницы прошли соответствующее обучение для работы на новом оборудовании», – пояснил Матвеев.

В прошлом году на закупку новой медицинской техники в учреждения здравоохранения Подмосковья было направлено порядка 5 миллиардов рублей.