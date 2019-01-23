РИАМО - 23 янв. Сын Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота», охарактеризовал своего родителя как неконфликтного человека, который раньше сильно пил, но завязал с пагубными привычками, пишет в среду газета «Известия».

«Он завязал. Насчет курить не знаю, но он долго не пил. Спокойный, никогда ничего такого не было. Никогда ни с кем не дрался», — сказал молодой человек.

Сын обвиняемого пояснил, что его родители находятся в разводе, но с отцом он недавно встречался и «ничего плохого о нем не слышал». Зачем Шаповалов просил направить самолет в Афганистан, юноше неизвестно: о подобных намерениях в беседе с сыном он никогда не говорил.

Газета добавляет, что на допросе Шаповалов сказал, что при себе у него был только мобильный телефон.

22 января во время полета на рейсе «Аэрофлота» Сургут - Москва 41-летний Павел Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс. При этом пассажир угрожал, что у него при себе имеется оружие. После этого командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. При досмотре подозреваемого и самолета взрывчатых веществ и оружия не обнаружено. Шаповалову предъявили обвинение в угоне воздушного судна.

Медицинская экспертиза показала, что мужчина в момент инцидента не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Однако с учетом его неадекватного поведения обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.