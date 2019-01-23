РИАМО - 23 янв. Медицинская экспертиза показала, что мужчина, пытавшийся угнать борт «Аэрофлота», выполнявший рейс Сургут – Москва, в момент инцидента не находился под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщается на сайте Следственного комитета России.

22 января во время полета на рейсе «Аэрофлота» Сургут - Москва 41-летний Павел Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс. При этом пассажир угрожал, что у него при себе имеется оружие. После этого командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. При досмотре подозреваемого и самолета взрывчатых веществ и оружия не обнаружено. Шаповалову предъявили обвинение в угоне воздушного судна.

«По результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Вместе с тем, учитывая неадекватность его поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», - говорится в сообщении.

Следователи допросили членов экипажа, всех совершеннолетних пассажиров рейса, а также родственников и знакомых Шаповалова. Проведены обыски по его месту жительства. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

После прибытия в Москву экипаж воздушного судна рассказал СМИ, что «угонщик» вел себя спокойно и адекватно, у него не было признаков алкогольного или наркотического опьянения. Также бортпроводники отметили, что злоумышленник угрожал применить оружие к пассажирам.