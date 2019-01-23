РИАМО – 23 янв. Из помещения газозаправочной станции на северо-востоке столицы неизвестный открыто похитил порядка 70 тысяч рублей, он угрожал кассиру предметом, похожим на нож, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

От кассира-оператора 21 января на пульт службы «02» поступило сообщение о совершении разбойного нападения в организации по адресу: Ярославское шоссе, дом 3, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 января в 23:25 в помещение газозаправочной станции по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы принадлежащие указанному ООО 70 тысяч рублей, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».