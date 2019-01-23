РИАМО - 23 янв. Следственный комитет России предъявил 41-летнему Павлу Шаповалову обвинение в угоне воздушного судна, следовавшего по маршруту Сургут – Москва, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в материале.

По данным следствия, во время полета на рейсе Сургут – Москва Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. При этом пассажир угрожал, что у него при себе имеется оружие. После этого командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске.

В ходе последующего досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было.

Видео допроса подозреваемого в угоне самолета рейса Сургут – Москва появилось в Сети>>