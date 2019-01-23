РИАМО - 23 янв. В Московской области в прошлом году прошли диспансеризацию более 1,16 миллиона человек, 400 тысяч из них признали здоровыми, у 587 тысяч выявили заболевания, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В Московской области ежегодную диспансеризацию населения прошли более 1,16 миллиона человек. Таким образом, план по диспансеризации на 2018 год выполнен более чем на 100%», – отметил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

По его словам, из всех прошедших данное обследование более 400 тысяч человек (35%) были признаны практически здоровыми, почти 180 тысяч человек (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

К тому же у 587 тысяч человек (50%) были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.

«Такой вид обследования, как диспансеризация, позволяет узнать всю необходимую информацию о состоянии здоровья, выявить на ранней стадии некоторые болезни и оперативно начать лечение», – пояснил Матвеев.

Он также добавил, что за прошлый год специалисты обнаружили у обследованных более 185 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 66,6 тысячи случаев болезней системы кровообращения, 44,5 тысячи случаев болезней эндокринной системы.

«Кроме того, в результате диспансеризации врачи выявили более 3,4 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний», – подчеркнул Матвеев

В 2018 году в поликлиниках Подмосковья, помимо пяти рабочих дней на неделе, было проведено 37 рабочих суббот – Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследования прошли 90,3 тысячи человек.