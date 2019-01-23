РИАМО – 23 янв. Неизвестный нанес мужчине несколько колото-резаных ранений в столичном районе Текстильщики, медики оказывают помощь пострадавшему, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ОМВД России по Москве.

В службу «02» ночью 22 января из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: 1-я улица Текстильщиков, дом 8, с проникающим колото-резаным ранением груди и колото-резаным ранением верхней доли левого легкого мужчины 1989 года рождения, который проживает в поселении Щаповское в новой Москве.

«Установлено, что 22 января в 00:46 неизвестный по неустановленному адресу неустановленным предметом причинил К. указанные ранения, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.