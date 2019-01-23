РИАМО - 23 янв. В подмосковном Клину на улице Карла Маркса в одной из квартир нашли труп мужчины 1961 года рождения, своего гостя убил хозяин квартиры после распития спиртных напитков, в ссоре, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Хозяин квартиры – мужчина 1972 года рождения – задержан.

«Двадцать второго января по данному факту следственным отделом по городу Клин ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»)», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.