РИАМО – 23 янв. По итогам прошлого года аварийность на федеральных трассах Московской области снизилась на 16 %, повышения уровня безопасности удалось добиться благодаря обновлению дорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«Всего за 12 месяцев 2018 года произошло 1 076 ДТП, что на 203 аварии меньше показателя 2017 года. Принятые дорожниками меры позволили также снизить тяжесть последствий дорожных происшествий: количество пострадавших сократилось на 14 %, погибших – на 6 %», – отмечается в сообщении.

Так, снижение аварийности зафиксировано на трассах М-5 «Урал» (на 43 %), М-2 «Крым» (на 10 %), А-107 «Московское малое кольцо» (на 23 %).

«На А-108 «Московское большое кольцо» (на 7 %), на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 50 %), на Щелковском (на 18 %), на Ярославском (на 21 %) и Ильинском шоссе (на 36 %)», – перечисляется в материале.

Повышения уровня безопасности удалось добиться благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры.

«В 2018 году по заказу ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано 88 километров дорожной сети в Московской области. Еще 187 километров обновили с помощью устройства защитных слоев износа дорожного покрытия», – уточняется в сообщении.

На федеральных трассах Подмосковья установили 15 новых светофоров с кнопкой вызова, построили два надземных пешеходных перехода: на 51-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе и на 30-м километре трассы М-5 «Урал» в деревне Островцы.

«Дополнительно смонтировали 2 километра сетчатого, 1 километр пешеходного и свыше 40 километров барьерного ограждения, а также выполнили обустройство линий электроосвещения общей протяженностью 55 километров», – заключается в пресс-релизе.